Afyonkarahisar'da Aranan İki Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da farklı suçlardan hapis cezaları ile aranan 2 şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde C.H., isimli şahsın 3 yıl 4 ay, Y.E., isimli şahsın ise 6 yıl 8 ay hapis cezası ile arandı belirlendi. Ardından şahısların peşine düşen polis ekipleri şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Fazla emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR