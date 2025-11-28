Haberler

Afyonkarahisar'da Aranan İki Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da Aranan İki Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, farklı suçlardan hapis cezaları ile aranan 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. C.H. ve Y.E. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da farklı suçlardan hapis cezaları ile aranan 2 şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde C.H., isimli şahsın 3 yıl 4 ay, Y.E., isimli şahsın ise 6 yıl 8 ay hapis cezası ile arandı belirlendi. Ardından şahısların peşine düşen polis ekipleri şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Fazla emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Altan Tan: DEM Parti, Erdoğan'ın aday olabilmesi için oy verecek

Kürt siyasetinin ağır topundan bomba sözler: DEM, Erdoğan'a oy verecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek

İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

CHP'nin kalesinde indirim kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı

Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta skandal ceza

Bu rezil pankarta EuroLeague'den skandal ceza
Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu

Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu
KADEM'in lansmanına katılan Sinem Kobal'ın tavırları olay oldu

Sinem Kobal fena yakalandı
Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından Macaristan basınından rezil manşet

Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından rezil manşet
Jhon Duran'ın rakibine neden kafa attığı ortaya çıktı

Bu kafanın nedeni ortaya çıktı
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.