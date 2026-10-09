Afyonkarahisar'da araçta 594 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 594 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent girişinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Denetimde durdurulan bir araçta arama yapan ekipler 594 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayın ardından T.G. ve S.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı