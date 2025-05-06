Afyonkarahisar'da 9 Bin 500 Adet Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Salar beldesindeki bir iş yerinde 9 bin 500 adet gümrük kaçağı doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Afyonkarahisar polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 bin 500 adet kaçak makaron ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Salar beldesinde bir iş yerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 9 bin 500 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa