Afyonkarahisar'da 82 yaşındaki kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 82 yaşındaki kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alzheimer hastası olan kadının eşi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 82 yaşındaki kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Akrabaları, Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi'ndeki evine kontrol için geldikleri Sıddıka A'yı (82) hareketsiz halde yerde buldu.
İhbar üzerine olay yerine Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaşlı kadının bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.
Sıddıka A'nın Alzheimer hastası eşi G.A. (89) gözaltına alındı.
İncelemelerin ardından cenaze Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.