Afyonkarahisar'da 82 yaşındaki kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 82 yaşındaki kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alzheimer hastası olan kadının eşi gözaltına alındı.