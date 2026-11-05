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Afyonkarahisar'da 57 aranan şahıs yakalandı, biri 10 yıl 2 ay hapis cezası almış

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Afyonkarahisar'da 57 aranan şahıs yakalandı, biri 10 yıl 2 ay hapis cezası almış
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Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin 26 Ekim-2 Kasım 2026 tarihleri arasındaki uygulamalarında aralarında uyuşturucu ticaretinden 10 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan bir kişinin de bulunduğu 57 şahıs yakalandı. Denetimlerde 6 bin 972 kişi ve 1 bin 544 araç sorgulandı.

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin 26 Ekim-2 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği uygulamalarda, aralarında uyuşturucu ticaretinden 10 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan bir kişinin de bulunduğu toplam 57 aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şok uygulamalar, kız öğrenci yurtları çevresi, Hıdırlık Mesire Alanı, Erenler bölgesi ve il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 6 bin 972 şahıs ve bin 544 araç sorgulandı. Uygulamalarda 7 tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 5 bıçak ele geçirilirken, bıçak taşıyan 5 kişiye idari yaptırım uygulandı. Ayrıca 17 şahsa ve 30 araca idari para cezası kesildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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