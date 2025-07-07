Afyonkarahisar'da 35 Dosyadan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da 35 farklı dosyadan toplamda 12 yıl 5 ay 12 gün hapis cezasıyla aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Elinden bilgilere göre il emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde E.Y., isimli şahsın dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve hırsızlık gibi 35 farklı dosyadan toplamda 12 yıl 5 ay 12 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheli kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR