Afyonkarahisar'da 35 Dosyadan Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve hırsızlık gibi 35 suçtan toplam 12 yıl 5 ay 12 gün hapis cezasıyla aranan E.Y. polisin takibi sonrası yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 35 farklı dosyadan toplamda 12 yıl 5 ay 12 gün hapis cezasıyla aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Elinden bilgilere göre il emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde E.Y., isimli şahsın dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve hırsızlık gibi 35 farklı dosyadan toplamda 12 yıl 5 ay 12 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheli kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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