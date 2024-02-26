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Afyonkarahisar'da 29 hayvanın telef olduğu yangında felaketin boyutu gün ağardığından ortaya çıktı

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Afyonkarahisar'da çıkan yangında 29 hayvan telef olurken, köy muhtarı zararın büyük olmasının nedenini İl Özel İdaresi'nin imar değişikliğine izin vermemesine bağladı.

29 hayvanın telef olduğu yangında felaketin boyutu gün ağardığından ortaya çıktı

Köy muhtarı yangındaki facianın boyutunu imar izni vermeyen İl Özel İdaresine bağladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 29 hayvanın telef olduğu yangında felaketin boyutu gün ağardığından ortaya çıkarken, köy muhtarı zararın büyük olmasının nedenin yapılarının eski olmasına rağmen İl Özel İdaresi'nin imar değişikliğine izin vermemesinden kaynaklandığını ifade etti.

Yangın, Hocalar ilçesine bağlı Uluköy köyünde sabaha doğru meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B.'ye ait ağıldan dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi.. Yangın yaklaşık 3 saatlik müdahale sonrası söndürüldü. Yangında ağılda bulunan 29 küçükbaş hayvan telef olurken 1 adet motosiklet, 2 kesim motoru ile ev içerisinde bulunan eşyaların tamamı yanarak kullanılamaz hale geldi.

"İmarla ilgili Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresine başvurduk ama sonuç alamadık"

Günün ağarması ile birlikte felaketin boyutu da gün yüzüne çıkarken, Köy Muhtarı Mevlüt Koç, köyün eski yapılardan oluştuğunu ve en küçük yangında büyük facialar yaşandığını dile getirdi. Muhtar Koç, "Köyümüz hayvancılık yapıyor ve mecburiyetten böyle eski yapılarda kalıyorlar. Köyümüzü imara açtıramadık, tek temennimiz imarın çıkması. Bununla ilgili Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresine başvurduk ama sonuç alamadık. Çok şükür can kaybı yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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