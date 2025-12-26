Haberler

Hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma yakaladı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da kasten öldürme ve tutuklunun kaçması suçlarından 25 yıl hapis cezası ile aranan N.K. isimli şahıs, Jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 25 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs Jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde N.K., isimli şahsın kasten öldürme ve tutuklunun kaçması suçlarından 25 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

