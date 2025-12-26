Hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma yakaladı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 25 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs Jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde N.K., isimli şahsın kasten öldürme ve tutuklunun kaçması suçlarından 25 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR