Afyonkarahisar'da 2 bin 513 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da narkotik ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 bin 513 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem başlatılan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 2 bin 513 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 bin 513 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayın ardından M.T. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.