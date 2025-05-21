Afyonkarahisar'da 13 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından iki iş yerine yapılan baskında 13 bine yakın kaçak boş ve doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Işıklar beldesinde iki iş yerine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler bin 920 adet doldurulmuş makaron, 11 bin 200 adet sahte bandrollü boş makaron ve 20 kilogram nargile kömürü ele geçirdi. Olayın ardından 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR