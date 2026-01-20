Haberler

Polis suç makinesini kıskıvrak yakaladı

Afyonkarahisar'da 9 yıl hapis cezası ile aranan ve 12 suç kaydı bulunan M.K. isimli şahıs, polisin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı. Ayrıca, 5 farklı dosyadan hapis cezası ile aranan Y.A. da gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.K., isimli şahsın hırsızlık başta olmak üzere 3 farklı dosyadan toplamda 9 ile hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliykent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Ekipler ayrıca 5 farklı dosyadan 12 yıl 2 ay 27 gün hapis cezası ile aranan Y.A.'yıda yakaladı. Şahıs emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

- AFYONKARAHİSAR
