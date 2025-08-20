Afyonkarahisar'da 116 Motosiklet Trafikten Men Edildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, 15 Haziran-19 Ağustos tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 116 motosikleti trafikten men etti ve 687 motosiklete ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Haziran-19 Ağustos tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi. Bu esnada 51 bin 18 araç ve 16 bin 115 motosiklet kontrol edildi. Ayrıca denetimler esnasında 687 motosiklete, abartı egzoz, yüksek sesli müzik ve saygısızca araç sürmek maddeleri başta olmak üzere Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince idari para cezası kesildi. Öte yandan 116 motosiklet ise trafikten men edildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, karayolları güvenliğini ihlal eden, vatandaşların can ve mal güvenliğini riske atan sürücüler üzerinde denetimlerini kararlılıkla devam ettireceklerini aktardı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
