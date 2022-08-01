Afyon 3. sayfa haberleri... Bolvadin'de güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyon 3. sayfa haberleri... Bolvadin'de güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı

Afyon 3. sayfa haberleri... Bolvadin'de güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı

Afyon yerel 3. sayfa haberine göre Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde güvenlik koordinasyon toplantısı Kaymakam Taner Bolat başkanlığında gerçekleştirildi.

 - Güncelleme:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde güvenlik koordinasyon toplantısı Kaymakam Taner Bolat başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakam Bolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Refiki Görkem Nalçacı Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ve Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Sökmen katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda ilçenin huzurunu bozacak her türlü olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantı sonrası açıklama yapan Kaymakam Bolat, "İlçemizin huzurunu korumak vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı 7 gün 24 saat aralıksız çalışmalarını yürütmektedir. Önceliğimiz can ve malı korumaktır. Bu güzel ülkemiz ve ilçemiz her şeyin en iyisine layıktır. Bizler layık olmak için var gücümüzle gece gündüz demeden her konuda çalışacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Taner BOLAT Karahisar Jandarma Hisarcık 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title