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Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde çıkan yangında 3 işçi ağır yaralandı

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Çelikler Holding bünyesindeki Afşin- Elbistan A Termik Santrali'nde çıkan yangında, kazandaki kömürün üzerine akması sonucu 3 işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çelikler Holding bünyesindeki Afşin- Elbistan A Termik Santrali'nin 4. ünite 48 metre kazan bölümünde meydana geldi. 4. ünite 48 metrede sistem devredeyken bakım çalışması yapılırken kazandaki kömürün üzerine akması sonucu 3 işçi ağır yaralandı. Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan 49 yaşındaki İ.S., 35 yaşındaki G.B. ve 25 yaşındaki E.T. adlı işçilerin el ve yüz başta olmak üzere vücutlarının değişik bölgelerinde ciddi yanıklar olduğu, hastanenin yanık ünitesinde müşahede altında tutulan işçilerin, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve sevk edilecekleri öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çelikler Holding Elbistan 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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