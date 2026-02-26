Haberler

Afganistan-Pakistan sınırında şiddetli çatışma: En az 22 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik geniş çaplı taarruz operasyonları başlattıklarını duyurdu. Pakistan, çatışmalarda 22 Afgan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İki ülke arasındaki gerilim devam ediyor.

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın son dönemdeki saldırılarına karşılık Durand Hattı boyunca Pakistan askeri üsleri ve tesislerine geniş çaplı taarruz operasyonları başlatıldığını açıkladı. Pakistan güvenlik yetkilileri, çatışmalarda 22 Afgan güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü açıkladı.

Afganistan, geçtiğimiz günlerde Pakistan tarafından düzenlenen hava saldırılarına karşılık olarak sınır bölgelerinde Pakistan'a ait askeri mevzilere geniş çaplı operasyonlar düzenlediğini açıkladı. Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı açıklamada, "Durand Hattı boyunca Pakistan askeri üsleri ve tesislerine geniş çaplı taarruz operasyonları başlatıldı" ifadelerini kullandı. Sözcü, operasyonların gece karanlığından faydalanılarak gerçekleştirildiğini ve Pakistan ordusu unsurlarının hedef alındığını belirtti.

"Pakistan'a ait 15 mevzi ele geçirildi"

Mücahid, Afganistan birliklerinin bölgedeki faaliyetlerine ilişkin, "15 düşman mevzii ele geçirildi. Birçok asker öldürüldü, bazıları ise canlı olarak yakalandı" dedi. Açıklamada, Nangarhar eyaletinin Durbaba bölgesindeki Mashin Naw'da iki Pakistan karakolu, Goshte Anargi bölgesinde üç karakol ve Kunar eyaletinin Nari bölgesindeki Doklam'da iki karakolun da ele geçirildiği ileri sürüldü.

Ayrıca Taliban yönetimine bağlı bir asker basına yaptığı açıklamada, "Biz, Afganistan Savunma Bakanlığı'na bağlı Mansuri Ordu Kolordusu 203. Birliği ve Sınır Tugayı askerleri olarak, komutanlarımızın emriyle ülkeyi, toprağı ve halkı savunmaya, fedakarlık yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Pakistan: "22 Afgan güvenlik görevlisi öldürüldü"

Pakistan hükümetinden yapılan açıklamada, Afganistan'daki Taliban yönetimi Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki sınır hattı boyunca birçok noktaya nedensiz şekilde ateş açmakla suçlandı. Pakistan Enformasyon Bakanlığı, Pakistan güvenlik güçlerinin bu duruma derhal etkili bir şekilde karşılık verdiğini bildirdi. Pakistan güvenlik yetkilileri, Afganistan'ın saldırılarına verilen karşılık sonucunda 22 Afgan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Açıklamada, çeşitli bölgelerde Taliban rejimi güçlerine yönelik operasyonlar yürütüldüğü bildirilirken, Pakistan ordusunun ülkenin Chitral bölgesinde Afganistan'a ait kontrol noktalarını imha ettiği kaydedildi. Khyber Pakhtunkhwa'daki Bajaur ve Pencap eyaletindeki Chakwal'daki çeşitli bölgelerde de saldırılara tam güçle karşılık verildiği aktarılırken, Bajaur'da iki Afgan kontrol noktasının daha imha edildiğinin altı çizildi.

Pakistan, DEAŞ ve TTP hedeflerini vurmuştu

Sınırda yaşanan son çatışmalar, Pakistan'ın 22 Şubat'ta Afganistan'a yönelik hava saldırılarının ardından geldi. Pakistan İçişleri Bakanı Talal Chaudhry, Pakistan'ın Afganistan topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklamasında, Pakistan-Afganistan sınırında Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ve terör örgütü DEAŞ'ın Horasan koluna ait 7 noktanın vurulduğunu aktarmıştı. Chaudhry, "Operasyonlar kapsamında Pakistan yedi farklı hedefi vurdu ve en az 70 terörist öldürüldü" demişti.

Afgan yetkililer ise söz konusu saldırıda sivil kayıplar olduğunu iddia ederek saldırıya misilleme gerçekleştirileceğine yönelik açıklamada bulunmuştu. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Afganistan: Pakistan'a ait askeri tesisleri vuruyoruz

Komşu ülkeler yeniden savaşa tutuştu! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Londra'da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu

Koca ülkede gelip Türk'ü buldular! Her şey saniyeler içinde yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Fenomen dizinin unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı

İpleri tamamen kopardı
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Fenomen dizinin unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı
Mucizenin ta kendisi! 10. kattan düşen çocuğu montla yakaladı

Mucizenin ta kendisi! 10. kattan düşen çocuğu montla yakaladı
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay