Afganistan'daki Depremde 800 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'da meydana gelen depremde 800 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 500 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın doğusunda gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit düzenlediği basın toplantısında "Genel olarak Kunar'da 800 kişi hayatını kaybetti. Aynı şekilde 2 bin 500 kişi de yaralandı. Depremin Nurgal ilçesi, Suki ilçesi, Vatapur ilçesi, Manuki ilçesi, Çapa Dara ve çeşitli bölgeleri vurdu. Nurgal ilçesinin Mazar Dara bölgesine kurtarma ekipleri ulaştı" İfadelerini kullandı.

Ülkenin diğer illerinde can kaybı rakamını paylaşan Mücahit "Nangarhar vilayetinden şimdiye kadar 12 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 255 kişi de yaralandı. Laghman vilayetinden şu ana kadar ulaşan bilgilere göre 58 yaralı var, can kaybı bulunmuyor. Fakat bölgede çok sayıda ev yıkıldı. Yine Nuristan vilayetinin Nurgram ilçesinde 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Ancak Nuristan'ın diğer ilçelerinde bir sorun kaydedilmedi. Bunun yanında Pençşir vilayetinin Abşar ilçesinde 5 ev yıkıldı, çok şükür can kaybı yok. Fakat çok sayıda ev zarar gördü" açıklamasını yaptı. - KABİL