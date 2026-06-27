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Pakistan'da hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu

Pakistan'da hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu
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Afganistan'ın Hindu Kush bölgesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Pakistan'ın başkenti İslamabad başta olmak üzere birçok şehirde hissedildi. Deprem nedeniyle Peşaver'deki eyalet meclis oturumuna ara verilirken, can kaybı bildirilmedi.

Afganistan'ın Hindu Kush bölgesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın yanı sıra ülkenin çeşitli bölgelerinde hissedildi. Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin başkenti Peşaver'deki eyalet meclisinde gerçekleştirilen bir oturumda milletvekilleri, deprem nedeniyle salonu terk etti.

Pakistan'ın başkenti İslamabad ve çevresindeki bölgelerinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem hissedildi. Pakistan Meteoroloji Dairesi'ne (PMD) göre deprem yerel saat ile 18.35'te meydana geldi. Depremin merkez üssünün Afganistan'ın Hindu Kush bölgesi olduğu ve derinliğinin 178 kilometre olduğu açıklandı. Olaya ilişkin henüz herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Sarsıntıların hissedildiği kırsal kesimlerde ise küçük çaplı yapısal hasar meydana geldiği kaydedildi.

PMD, sarsıntıların İslamabad, Ravalpindi, Mansehra, Shangla, Swat, Chakwal, Abbottabad, Taxila, Haripur ve Buner'de hissedildiğini bildirdi. Pencap İl Afet Yönetim Kurumu (PDMA) sarsıntıların Lahor, Faisalabad ve Attock'ta da hissedildiğini açıkladı.

Lahor, İslamabad, Rawalpindi, Peşaver ve çevresindeki birçok şehirde güçlü sarsıntılar hissedildi. Deprem, halk arasında paniğe yol açarken çok sayıda kişi güvenlik amacıyla açık alanlara çıktı.

Deprem nedeniyle Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin başkenti Peşaver'deki eyalet meclisinde gerçekleştirilen bir oturuma 5 dakikalığına ara verildi. Milletvekillerinin salondan dışarı çıktığı anlar kameralara yansıdı. - PEŞAVER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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