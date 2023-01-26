Afganistan'da dondurucu soğuklar nedeniyle ölenlerin sayısı 162'ye yükseldi

Afganistan'da etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 162'ye ulaştı.

Afganistan'da son 15 yılın en soğuk kışı mevsimi yaşanıyor. Afganistan Doğal Afetlerle Mücadele Bakanlığı Sözcüsü Shafiullah Rahimi yaptığı açıklamada, "10 Ocak'tan bugüne kadar soğuk hava nedeniyle 162 kişi yaşamını yitirdi" bilgisini paylaştı. Rahimi, ölümlerin yarısının geçtiğimiz hafta yaşandığını belirtti.

Hava sıcaklığı eksi 34'e kadar düştü

Afganistan Meteoroloji Servisine göre Ocak ayında en düşük sıcaklık değeri eksi 34 ile Ghor'da kaydedildi. Yardım kuruluşlarına göre ülkenin 38 milyonluk nüfusunun yarısından fazlası açlıkla karşı karşıya ve yaklaşık 4 milyon çocuk ise yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. - KABİL