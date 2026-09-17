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Adliyelerde menfaat karşılığı yargı süreçlerine müdahale ettiği belirlenen 6 şüpheli hakkında soruşturma

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İstanbul’da farklı adliyelerde yargı süreçlerine menfaat karşılığı müdahale ettiği tespit edilen 2’si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da farklı adliyelerde yargı süreçlerine menfaat karşılığı müdahale ettiği tespit edilen 2'si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un farklı adliyelerinde 2022-2024 yılları arasında yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale ettiği iddialarına ilişkin 2'si avukat 6 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. M.Ş. isimli şüpheli liderliğinde kurulduğu tespit edilen örgüte yönelik yürütülen soruşturmada, şüphelilerin yakalanmasına ve suç eşyalarına el konulmasına yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine talimat verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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