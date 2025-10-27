Haberler

Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı Haber Videosunu İzle
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi önüne gelip silahı önce başına doğrultan ardından kendi bacağına ateş eden şahsın Mehmet Emin G. (38) olduğu ve hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra, poliste 5 suç kaydı da bulunduğu ortaya çıktı.

  • Mehmet Emin G. (38), İstanbul Adalet Sarayı önünde bacağına ateş ederek kendisini yaraladı.
  • Mehmet Emin G. hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.
  • Mehmet Emin G.'nin poliste nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, kasten yaralama, yağma ve hırsızlık suçlarından kaydı var.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önüne gelen bir kişi yanındaki silahı başına doğrulttu; ardından da havaya ateş açtı. Polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı kişi bacağına ateş ederek kendisini yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralının Mehmet Emin G. (38) olduğu ve hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra, poliste 5 suç kaydı da bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 10.10 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde meydana geldi. Elinde silah bulunan kişi iddiaya göre, 'Bana 300 yıl ceza verdiniz' diyerek elindeki silahı önce başına doğrulttu. Durumu fark eden polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı adam, havaya ateş açarak yanına yaklaşılmasını engelledi.

BİR ANDA BACAĞINA ATEŞ ETTİ

Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken bir süre sonra bacağına ateş eden adam yaralanarak yere yığıldı. İlk müdahaleyi polis ekiplerinin yaptığı yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

4 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen kişinin Mehmet Emin G. (38) olduğu ortaya çıktı. Mehmet Emin G. hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve poliste 'Nitelikli dolandırıcılık', ''Hırsızlık', 'Kasten yaralama', 'Yağma', 'Hırsızlık' suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Karadağ'da tehlikeli gerginlik! Türklerin dükkanları yakıldı, Dışişleri harekete geçti

Türklerin dükkanları yakıldı, Dışişleri harekete geçti
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor

13 yaşındaki kız günlerdir kayıp! Ailesi her taşın altına bakıyor
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.