Adliye önünde hareketli saatler: Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım
0:00/0:00
Çağlayan Adliyesi'nde bir şahıs rastgele havaya ateş açtı. "Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım" diye bağıran şahıs, polisin ikna çabaları sırasında kendi bacağına ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
- İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bir şahıs elindeki silahla adliyenin ön kapısına doğru hareket etti.
- Şahıs "Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım" diye bağırdı.
- Polisin ikna çabaları sırasında şahıs kendi bacağına ateş etti.
- Şahıs bir anda yere yığıldı ve güvenlik ekipleri müdahale etti.
İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde hareketli saatler yaşandı. Bir şahıs elindeki silahla adliyenin ön kapısına doğru hareket etti.
"KENDİMİ ÖLDÜRMEK İÇİN 2 GÜN KAÇTIM"
"Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım" diye bağıran şahıs, polisin ikna çabaları sırasında kendi bacağına ateş etti.
BİR ANDA YERE YIĞILDI
O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde şahsın bir anda yere yığıldığı ve güvenlik ekiplerinin soluğu yanında aldığı anlar yer aldı.
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa