Haberler

Adliye önünde hareketli saatler: Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım

Adliye önünde hareketli saatler: Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım
Adliye önünde hareketli saatler: Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım
Çağlayan Adliyesi'nde bir şahıs rastgele havaya ateş açtı. "Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım" diye bağıran şahıs, polisin ikna çabaları sırasında kendi bacağına ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

  • İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bir şahıs elindeki silahla adliyenin ön kapısına doğru hareket etti.
  • Şahıs "Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım" diye bağırdı.
  • Polisin ikna çabaları sırasında şahıs kendi bacağına ateş etti.
  • Şahıs bir anda yere yığıldı ve güvenlik ekipleri müdahale etti.

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde hareketli saatler yaşandı. Bir şahıs elindeki silahla adliyenin ön kapısına doğru hareket etti.

"KENDİMİ ÖLDÜRMEK İÇİN 2 GÜN KAÇTIM"

"Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım" diye bağıran şahıs, polisin ikna çabaları sırasında kendi bacağına ateş etti.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde şahsın bir anda yere yığıldığı ve güvenlik ekiplerinin soluğu yanında aldığı anlar yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Kafana sıksana oğlum ne bacağı la :)

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Bırakın kendini vursun..

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
