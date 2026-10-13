Adıyaman Tut'ta sel ve heyelan Akçatepe'de park halindeki otomobili hasara uğrattı

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Adıyaman'ın Tut ilçesinde şiddetli yağışlardan dolayı meydana gelen heyelanda park halindeki bir otomobil hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Tut ilçesine bağlı Akçatepe köyünde etkili olan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Selin beraberinde getirdiği heyelan nedeniyle Hasan Hüseyin Cengiz'e ait 02 ADA 922 plakalı otomobil, park halinde bulunduğu sırada heyelana kapılarak zarar gördü. Heyelan nedeniyle köydeki bazı bahçelerde de hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye iş makineleri sevk edildi. Heyelanda zarar gören otomobil, yapılan çalışmaların ardından çekici yardımıyla tamirhaneye götürüldü.

Vatandaşlar, bölgede meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle oluşan hasarın boyutuna ilişkin incelemelerin yapılması istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı