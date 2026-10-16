Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Adıyaman Malazgirt'te iki grup arasında silahlı çatışma çıktı, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Malazgirt'te iki grup arasında silahlı çatışma çıktı, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi kolundan yaralanarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınarak, bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Olay, Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi kolundan vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yanı sıra özel harekat polisleri de bölgeye sevk edildi. Olayın yaşandığı mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınarak, bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Çatışmada yaralanan şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri ve güvenlik önlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın'ın son hali merak uyandırdı

Bir dönemin Osman Ağa'sı! Ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir

Dev derbi öncesi sürpriz karar! Resmi açıklama an meselesi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bomba iddiaya yanıt geldi

Elden ele dolaşıyordu! Bedelli askerlikle ilgili bomba iddiaya yanıt
İstanbul'da kaçırılıp konteynerde tutulan genç kurtarıldı! Zihinsel engelli birini dolandırdığı iddiasıyla kendisi de gözaltına alındı

Kaçırılan genci kurtardılar! Gözaltına alınan da o oldu
Arda Turan'ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Bu halini görenler aynı yorumu yaptı! Sizce öyle mi?

Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası

Fenerbahçe'de deprem: Lukaku, Kante ve Greenwood...
İnfial yaratan görüntü! 4 aylık bebeğine şiddet uygulayıp babasına video gönderdi

İnfial yaratan görüntü! Kocasından intikam almak için yaptığına bakın
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e sert tepki: İzmir düşmanı

AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Özel’e sert tepki: İzmir düşmanı
Şiddetli yağış nedeniyle 2 ilde peş peşe kararlar! Eğitime ara verildi

Sağanak hayatı durdurdu! 2 ilde sınav ve eğitim kararı