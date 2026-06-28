Karadağ Ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

Adıyaman'da Karadağ Ormanlık alanda meydana gelen yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezin Kuzey kısmında yer alan Karadağ Ormanlık alanda yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyürken yangına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Yangına daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yapılan çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı