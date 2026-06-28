Haberler

Karadağ Ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

Karadağ Ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman merkezdeki Karadağ Ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da Karadağ Ormanlık alanda meydana gelen yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezin Kuzey kısmında yer alan Karadağ Ormanlık alanda yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyürken yangına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Yangına daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yapılan çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok

Erdoğan resti çekti! AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'e soruldu: CHP'li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi'ne mi geçecek?

CHP'li 86 milletvekili o partiye mi geçiyor? Özel sessizliğini bozdu
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu

Dünya Kupası'na veda etti, yarım saat içinde istifasını açıkladı
Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti

Kadir İnanır'ın vasiyeti ortaya çıktı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de korkutan deprem
Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı

Kadir İnanır'ın cenazesinde olay görüntü! Kılıçdaroğlu kapıda kaldı