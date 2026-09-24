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Adıyaman Kahta'da toprak kayması 6 küçükbaş hayvanı telef etti, AFAD 3'ünü kurtardı

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Adıyaman Kahta'da toprak kayması 6 küçükbaş hayvanı telef etti, AFAD 3'ünü kurtardı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesi Güzelçay Köyü'nde meydana gelen toprak kaymasında 9 küçükbaş hayvan toprak altında kaldı. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla 3'ü canlı kurtarılıp sahibine teslim edilirken 6'sı telef oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprak kayması sonucu toprak altında kalan 9 küçükbaş hayvandan 6'sı telef olurken 3 tanesi AFAD tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Güzelçay Köyü'nde toprak kayması meydana geldi. Yaşanılan toprak kayması sonucu 9 küçükbaş hayvan toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye Adıyaman AFAD Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 9 küçükbaş hayvandan 3 tanesi canlı bir şekilde kurtarıldı. Çıkarılan hayvanlar hayvan sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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