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Adıyaman Kahta'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Adıyaman Kahta'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Y. yönetimindeki 02 ADN 534 plakalı otomobil ile Enes Özdemir yönetimindeki 34 CZM 509 plakalı otomobil, Kahta-Siverek yolu üzeri 2. kilometrede bulunan kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan Ebubekir Aydın (29), Esma Özdemir (11), Fatma Özdemir (52) ve Şeyma Özdemir (19) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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