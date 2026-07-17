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Kahta'da anız yangını köye kadar ulaştı

Kahta'da anız yangını köye kadar ulaştı
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Kahta ilçesi Bostanlı köyünde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü, bahçe ve evlere yaklaşınca köyde paniğe neden oldu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, çok sayıda ağaç zarar gördü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan anız yangını, bahçe ve evlere yaklaşması köyde korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Bostanlı köyü kırsalında başlayan anız yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevlerin köye yaklaşması üzerine ekipler köy çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak yoğun söndürme çalışması yürüttü.

Alevlerin bahçelere kadar sıçraması ve köye yakınlaşmasıyla korku her geçen an daha da büyüdü. Yangın yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda çok sayıda ağaç zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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