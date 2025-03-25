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Adıyaman Jandarması Uyuşturucu Maddeyle Mücadeleye Devam Ediyor

Adıyaman Jandarması Uyuşturucu Maddeyle Mücadeleye Devam Ediyor
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde 91 gram bonzai ve çok sayıda diğer uyuşturucu madde ele geçirdi. 35 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde yaptıkları sık denetimlerle uyuşturucuya göz açtırmıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde yapmış oldukları uyuşturucuyla mücadele denetimleri kapsamında yaptıkları çalışmalar çerçevesinde 91 gram bonzai, 74 adet sentetik ecza hap, 16 gram bonzai hammaddesi, 3 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, 1 gram metamfetamin 10 adet aparat ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken konuyla ilgili olarak 35 şahıs hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan 35 şahıs sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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