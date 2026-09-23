Adıyaman'ın Uğurca köyünde tarla süren traktör alev aldı, kullanılamaz hale geldi

Adıyaman'ın Uğurca köyünde tarla süren traktör alev aldı, kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman merkeze bağlı Uğurca köyünde tarla sürümü sırasında bir traktör alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında traktör kullanılamaz hale gelirken, aracın yaklaşık 3 ay önce satın alındığı öğrenildi.
Adıyaman'da, tarla sürerken alev alan traktör kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Uğurca köyünde Zeki I. idaresindeki 02 AGS 123 plakalı traktör, tarla sürümü sırasında alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu traktör hurda yığınına döndü.
Öte yandan Zeki I.'nin traktörü yaklaşık 3 ay önce satın aldığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı