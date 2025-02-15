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Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 40 santime ulaştı. Çelikhan-Adıyaman kara yolunda ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, Karayolları ekipleri yolda kalan sürücülere yardım ediyor.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Birkaç gündür Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı kar kalınlığı 40 santime kadar ulaştı. Kar yağışından dolayı Çelikhan-Adıyaman kara yolunda da ulaşımda zaman zaman aksamalar oldu. Karayolları ekiplerinin çalışmalar gerçekleştirdiği yolda kış lastiği takmadan yola çıkan birçok sürücü zor anlar yaşadı. Kimi sürücü rampalarda araçlarına patinaj çektirerek çıkmaya çalışırken kimi sürücü ise araçlarını ittirdi. Yolda kalan birçok sürücünün yardımına ise Karayolları ekipleri yetişti. Mahsur kalan araçlar Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Bölgede yol temizleme çalışmaları devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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