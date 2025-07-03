Adıyaman Hastanesinde Kavga: Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu

Adıyaman Hastanesinde Kavga: Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik önlemleri sayesinde olayda yaralanan ya da ölen olmadı.

Adıyaman'da, hastanede iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya hastanenin güvenlik görevlileri, hastane polisi ve jandarma personeli tarafından müdahale edildi. Yapılan müdahale sonucunda kavga eden şahıslar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Hastanede görevli jandarma, polis ve güvenlik görevlilerinin erken müdahalesi sonucunda ölen yada yaralanan olmadı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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