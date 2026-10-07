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Adıyaman Gölbaşı'nda yolcu otobüsü yayaya çarptı, 1 kişi yaralandı

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Adıyaman Gölbaşı'nda yolcu otobüsü yayaya çarptı, 1 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe merkezinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaya yolcu otobüsü çarptı. Kazada yaralanan 1 kişi, ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, yolcu otobüsünün yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçe merkezinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hacı Ali Ş'ye (28), Mutlu P. idaresindeki 23 BG 317 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Meydana gelen kazada yaya Hacı Ali Ş. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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