Adıyaman Gölbaşı'nda şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adıyaman Gölbaşı'nda şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı ve sürücü yaralandı. Yaralı, sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesi yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 AFN 305 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.