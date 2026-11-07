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Adıyaman Gölbaşı'nda şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Adıyaman Gölbaşı'nda şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı ve sürücü yaralandı. Yaralı, sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesi yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 AFN 305 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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