Adıyaman Gölbaşı'nda Huzur Uygulaması: 557 Kişinin Kimlik Kontrolü Yapıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapılan huzur uygulamasında 557 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince ilçe merkezinde huzur uygulaması yapıldı.

Yapılan uygulamada 125 araç incelenirken 557 kişinin ise kimlik kontrolü yapıldı.

Uygulama çerçevesinde evrak eksikliği bulunan 7 araca 31 bin 86 TL para cezası uygulanırken hırsızlık şüphelisi olan 2 şahıs ise gözaltına alındı.

Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN