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Adıyaman Gölbaşı'da otomobilin çarptığı 50 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

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Adıyaman Gölbaşı'da otomobilin çarptığı 50 yaşındaki yaya hayatını kaybetti
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Ozan Köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Ozan Köyü yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Eyüp Cuma Doğan'a (50), Zeki Sağlam idaresindeki 80 EE 580 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada Eyüp Cuma Doğan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan, ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Eyüp Cuma Doğan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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