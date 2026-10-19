Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman Fatih Mahallesi'nde silahlı çatışmanın ardından 38 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Fatih Mahallesi'nde silahlı çatışmanın ardından 38 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Fatih Mahallesi'nde 16 Ekim'de yüksek sesli müzik yüzünden çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü; 2 kişi saçma, 3 kişi darp sonucu yaralandı. Olayda 38 kişi gözaltına alınırken çok sayıda silaha el konuldu ve mahallede güvenlik uygulamaları sürüyor.

Adıyaman'da 16 Ekim'de iki grup arasında yüksek sesli müzik nedeniyle çıkan ve silahlı çatışmaya dönüşen olayın ardından Fatih Mahallesi'nde güvenlik önlemleri devam ediyor.

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi yakınlarında 16 Ekim tarihinde iki grup arasında yüksek sesli müzik nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşmüş, olayda 2 kişi saçmaların isabet etmesi, 3 kişi ise darp sonucu yaralanmıştı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilmiş, yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 38 kişi gözaltına alınmıştı.

Polis ekiplerinin olayla bağlantılı şahısların evlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda av tüfeği, tabanca, mermi ve fişek ele geçirilmişti. Ele geçirilen silahlara el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Güvenlik önlemleri sürüyor

Yaşanan olayın ardından Fatih Mahallesi'nde 16 Ekim'den bu yana sürdürülen güvenlik uygulamaları kapsamında bölgede geniş çaplı tedbirler alınıyor. Çevik Kuvvet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat polisleri ve sivil polisler, olayın yaşandığı bölgede bekleyişini sürdürüyor. Mahallede giriş ve çıkışlar polis ekiplerince kontrol altında tutulurken, bölgeye gelen kişilere yönelik kimlik kontrolleri ve üst aramaları gerçekleştiriliyor.

Polis ekipleri, yeni olayların önüne geçilmesi ve mahallede güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu

İlçeyi ayağa kaldıran olay! 100 kişi bir gecede hastanelik oldu
İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

İstanbulluları kahreden bir haber daha! Cansız bedeni bulundu
İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı

İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor

Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Son hali şaşkına çevirdi
Şarkıcı Mela Bedel’in annesi hayatını kaybetti

Genç şarkıcının acı günü: Annesini kaybetti!
Depremden sonra gelen istila! Evleri ve bahçeleri sardı, ilaç da çare olmuyor

Depremden sonra gelen istila! Evleri ve bahçeleri sardı
Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?

Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?

İrfan Can Eğribayat'ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı! Taraftarlar bunu konuşuyor

Yıllar sonra ortaya çıkan kare başına iş açtı
İstanbul barajlarında son 10 yılın Ekim rekoru! Doluluk 5 günde yüzde 38'den 53,54'e çıktı

Barajlarda 10 yılın rekoru kırıldı! Biri 5 günde ikiye katlandı
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç

2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç