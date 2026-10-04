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Adıyaman Fatih Mahallesi'nde motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

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Adıyaman Fatih Mahallesi'nde motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
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Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi'nde iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi Pirin Antik Kent yakınlarında Hüseyin Eren İ. idaresindeki 02 ACS 463 plakalı motosiklet ile C.E. idaresindeki 02 ABM 115 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Hüseyin Eren İ. ile motosiklette bulunan Hasan B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan otomobil ve motosiklet yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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