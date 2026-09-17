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Adıyaman’daki tefeci operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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Adıyaman’daki tefeci operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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Adıyaman’da suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, tefecilik ve suç gelirlerinin aklanması suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Adıyaman'da suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, tefecilik ve suç gelirlerinin aklanması suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, E.E., ED., M.Ç., ve A.E.D. isimli şüphelilerin adreslerine 14 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerin üzerlerinde, iş yerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Batman'daki ikametinde bulunamayan E.E. isimli şahıs ise Osmaniye'de KOM ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.Ç., A.E.D. ve E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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