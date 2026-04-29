Adıyaman'daki kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Adıyaman'da yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 21 Nisan'da Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında meydana gelmişti. Yunus Emre Y. idaresindeki 07 CKG 084 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Şaşmaz idaresindeki 34 HGF 379 plakalı motosiklete çarpmıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Şaşmaz yaralanmış, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Şaşmaz, tüm müdahalelere rağmen 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN