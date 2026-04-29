Haberler

Adıyaman'daki kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 21 Nisan'da Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında meydana gelmişti. Yunus Emre Y. idaresindeki 07 CKG 084 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Şaşmaz idaresindeki 34 HGF 379 plakalı motosiklete çarpmıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Şaşmaz yaralanmış, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Şaşmaz, tüm müdahalelere rağmen 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu

FED, piyasaların merakla beklediği açıklamayı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Eski belediye başkanına 19.5 yıl hapis cezası

Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı

Sokak köpekleri, çocuklara saldırdı! Kahreden haber geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu

Sıcaklığıyla meşhur şehrimizi sel vurdu
Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Eski belediye başkanına 19.5 yıl hapis cezası

Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

Kraliyet onuruna verilen yemekte herkes o detaya takıldı

Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü

Anaokulu öğrencilerinin etkinliği kötü bitti! Kamera anbean kaydetti