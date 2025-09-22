Haberler

Adıyaman'daki Boşaltılan Konteyner Kent Madde Bağımlılarının Yuvası Oldu

Adıyaman'daki Boşaltılan Konteyner Kent Madde Bağımlılarının Yuvası Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da deprem döneminde konteyner kent olarak kullanılan ve uzun süre boş bırakılan alan, madde bağımlılarının mekanı haline geldi. Mahalle sakinleri, duruma tepki göstererek yetkililerden önlem alınmasını talep ediyor.

Adıyaman'da, daha önceden konteyner kent olarak kullanılan ve uzun bir süredir boşaltılan konteyner kent, madde bağımlılarının yuvası haline döndü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi, Altınşehir İlkokulu yanındaki park deprem zamanında konteyner kente dönüştürülmüş ve binlerce depremzedeye ev sahipliği yapmıştı.

Uzun bir süredir boşaltılan ve başıboş bırakılan konteyner kent bu defa madde bağımlılarının yuvası haline geldi. Çocuğu madde bağımlısı konteynerlere zarar verirken birçoğu ise konteynerlerin arasından ateş yakarak buradaki oyun aletlerine zarar verdi. Mahalle sakinleri duruma tepki göstererek ilgililerin gerekli önlemi almasını istedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil ithalatına yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil ithalatına yeni düzenleme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, 4 ülkenin Filistin'i tanımasına tehditle karşılık verdi: Bekleyin ve görün

Netanyahu, 4 ülkenin Filistin'i tanımasına tehditle karşılık verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.