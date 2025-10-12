Haberler

Adıyaman'da Zeytin Toplarken Düşen Adam Yaralandı

Adıyaman'da Zeytin Toplarken Düşen Adam Yaralandı
Adıyaman merkez Fatih Mahallesi'nde zeytin toplamak için ağaçta dengesini kaybedip düşen H.A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ederek yaralıyı hastaneye kaldırdı. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi'nde H.A., isimli kişi zeytin toplamak için ağaca çıktı. Ağaç üzerinde dengesini kaybederek düşen H.A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
