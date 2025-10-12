Adıyaman'da Zeytin Toplarken Düşen Adam Yaralandı

Adıyaman'da zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi'nde H.A., isimli kişi zeytin toplamak için ağaca çıktı. Ağaç üzerinde dengesini kaybederek düşen H.A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN