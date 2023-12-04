Adıyaman'da Yüzü Maskeli Hırsızın Bisiklet Çalma Anı Kameralara Yansıdı

Yüzü maskeli hırsız bahçedeki bisikleti çalıp kayıplara karıştı

Hırsızlık anları kameralar yansıdı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, yüzü maskeli hırsızın bahçede bulunan bisikleti çalıp kaçma anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2184 Sokak içerisinde bulunan bir binanın bahçesindeki Muhammed Efe Şahin'e ait bisikleti gözüne kestiren kimliği belirsiz şahıs, yüzüne geçirdiği maskeyle bahçeye girdi. Yüzünü gizleyen şahıs, soğuk kanlı tavırlarıyla dikkat çekti. Hırsızlık anlarının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı olayda hırsız, kendi bisikletini alır gibi bisikleti çalarak olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra bisikletinin çalındığını fark eden Şahin, durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Muhammed Efe Şahin, bisikletinin bulunmasını çalan şahsın ise cezalandırılmasını istedi.