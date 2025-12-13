Yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.E (79) yönetimindeki traktör ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 AU 140 plakalı yolcu otobüsü, Kahta-Siverek Karayolu Narince Köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü M.E. yaralanırken yolcu otobüsü ise refüje çıkarak durabildi. Kazada yaralanan M.E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüste bulunan yolcular ise olay yerine çağrılan başka bir otobüse bindirilerek yollarına devam etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN