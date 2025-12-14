Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta- Siverek Karayolu Narince Köyü yakınlarında M.A., idaresindeki 02 D 4024 plakalı yolcu minibüsü ile Ş.K., idaresindeki 46 AKZ 128 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası minibüs devrilerek sürüklendi. Meydana gelen kazada Gazal Özbey, Ayşegül Akcan, Hasan Seyhan, Hıdır Aslan ve Hasan Deniz yaralandı. Yaralılar, olay yerine koşan vatandaşlar tarafından yan yatan minibüs içerisinden kontrollü bir şekilde çıkarıldı. Yaralılar daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN