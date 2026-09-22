Adıyaman'da yemekten zehirlenme şüphesiyle 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman'da düzenlenen bir programda yemek yiyen 4 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde düzenlenen bir programa götürdükleri yemekten yiyen 4 öğrenci, bir süre sonra mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri yaşamaya başladı. Öğrencilerin fenalaştığını fark eden görevliler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, öğrencilere ilk müdahaleyi yaptı. Ardından 4 öğrenci, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı