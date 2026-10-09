Adıyaman'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 53 yaşındaki adamın ölümü araştırılıyor

Adıyaman'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 53 yaşındaki adamın ölümü araştırılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 53 yaşındaki şahıs, yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi morga kaldırıldı, kesin ölüm nedeni incelemelerle belirlenecek.
Adıyaman'da 53 yaşındaki şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir binadaki evinde yalnız yaşayan Mehmet Akın (53), yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Mehmet Akın'ın cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Akın'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.