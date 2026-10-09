Adıyaman'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 53 yaşındaki adamın ölümü araştırılıyor

Adıyaman'da 53 yaşındaki şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir binadaki evinde yalnız yaşayan Mehmet Akın (53), yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Mehmet Akın'ın cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Akın'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı