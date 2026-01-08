Haberler

Adıyaman'da Nuriye Parkmaksız 1 yıldır bulunamadı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 Ocak 2025 tarihinden beri kayıp olan 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız'a yönelik yapılan geniş çaplı aramalara rağmen herhangi bir izine ulaşılamadı. Arama çalışmaları, AFAD, jandarma, polis ve vatandaşlar tarafından yürütüldü ancak sonuçsuz kaldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 Ocak 2025 tarihinden beri kayıp olan 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız'ın bulunması için Gölbaşı ilçesinin birçok farklı bölgesinde ve en son görüldüğü alanlarda arama ve tarama çalışmaları yapılmıştı. AFAD, jandarma, polis ve vatandaşlar tarafından yapılan aramalara rağmen Nuriye Parmaksız'ın izine rastlanılmamıştı. Ekipler karada arama yaparken insansız hava aracı (İHA) ve dronlarla da havadan aramalar yapılmıştı. Nuriye Parkmaksız'ın Göksu Nehri'ne düşüp burada bulunan HES baraj gövdesine kadar sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine baraj kapakları kontrollü olarak açılmıştı. Baraj sularının boşaltılmasıyla da Nuriye Parmaksız'ın izine rastlanılmadı.

Bütün aramalara rağmen bulunamayan Nuriye Parkmasız için Adıyaman'ın kent merkezine ve ilçelerinin birçok farklı noktasına afişler asılmıştı. Nuriye Parmaksız'ın fotoğrafının olduğu afişte, gören ve duyanların belirtilen numarayı aramaları istenmişti.

Nuriye Parkmaksız'ın yaklaşık 1 yıldır bulunamadığı belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
