Haberler

Gölbaşı ilçesinde korkutan heyelan

Gölbaşı ilçesinde korkutan heyelan
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Hamzalar köyünde heyelana yol açtı. Dağdan kopan kaya parçaları karayoluna düştü ve yol uzun süre ulaşıma kapandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan yağışlar heyelana neden oldu.

Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, heyelana neden oldu. Yağış sırasında dağdan kopan kaya parçaları karayoluna düştü.

Heyelan nedeniyle karayolu uzun süre ulaşıma kapandı. Gölbaşı Kaymakamlığına bağlı özel idare ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yetkililer, bölgede yağışların devam edebileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu

Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Fatih Terim'den heyecanlandıran paylaşım: Hani derler ya, çok yakında

Terim sessizliğini bozdu, herkesi heyecan sardı: Çok yakında
Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu

Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu
Diyarbakır'dan gelen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

Diyarbakır'da tartışma yaratan olay: Bu millete kim sahip çıkacak?
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı