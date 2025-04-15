Adıyaman'da WhatsApp İhbar Hattı ile Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nce yeni kurularak hizmete giren WhatsApp İhbar Hattı'na gelen ihbarla 6 şahıs hakkında işlem yapıldı. İhbarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde yeni kurularak hizmete giren 0501 412 02 02 WhatsApp Narko ihbar hattına gelen ihbarla polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri gelen ihbar üzerine park içerisinde bulunan 6 şahıs hakkında inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde 42 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken 6 şahıs ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN