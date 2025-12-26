Aranması bulunan 2 şahıs yakalandı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslar E.E. ve M.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İki ayrı operasyonda, uyuşturucu ticareti ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından mahkum olan şahıslar adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince icra edilen iki ayrı operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. ile yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan 2 şüpheli şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN