Aranması bulunan 2 şahıs yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince icra edilen iki ayrı operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. ile yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN